Санкт-Петербург, , 08:58 — REGNUM Крупный пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга рано утром 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, пламя охватило 600 квадратных метров. На дежурный пульт сообщение о возгорании поступило в 4:16.

Загорелся строительный мусор в промзоне. В 7:32 пожар был локализован, а в 7:37 полностью ликвидирован.

Сведений о погибших и пострадавших нет. Сообщается, что в тушении принимало участие 8 единиц техники и 40 огнеборцев.