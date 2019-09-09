Владивосток, , 08:54 — REGNUM Мост, соединяющий пригородный посёлок Щитовая с городом, рухнул в столице ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Часть посёлка Щитовая, находящегося на окраине Владивостока, оказалась отрезана от мира из-за рухнувшего моста. Очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло, скорее всего, из-за мощных потоков воды, возникших в результате сильнейших ливней, прошедших во Владивостоке в последние несколько дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 5 сентября было объявлено штормовое предупреждение из-за подходящего к краю тайфуна «Линлин», ранее нанёсшего значительный ущерб инфраструктурным объектам в Китае.