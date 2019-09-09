Братислава, , 08:33 — REGNUM В Словакии полиция искала бомбу в доме президента республики Зузаны Чапутовой, который находится под Братиславой. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в правоохранительные органы накануне вечером, 8 сентября.

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Прибывшие на место стражи порядка предприняли все необходимые экстренные меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на президиум полиции. Дом и прилегающая территория были осмотрены, однако никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.

В настоящее время личность звонившего с сообщением о ложном минировании установлена. Это женщина, которая оказалась пациентом психиатрической лечебницы. Она оперативно задержана.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в Новосибирской области неизвестный «заминировал» региональное правительство. О бомбе в администрации области ночью 4 сентября сообщил аноним. Как выяснилось, он звонил в экстренные службы с ложным сообщением, когда был пьян. Подозреваемого задержали.

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