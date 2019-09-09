Бейрут, , 10:37 — REGNUM Бойцы ливанской шиитской организации «Хезболла» 9 сентября сбили «соответствующим оружием» израильский беспилотник. Об этом передает телеканал Al-Manar со ссылкой на заявление Управления по связям со СМИ «Хезболлы».

В «Хезболле» сообщили, что беспилотник, сбитый над деревней Рамие вблизи израильской границы, находится в «руках у членов группировки».

В прошлом месяце лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что его движение будет сбивать любые израильские беспилотники, которые войдут в воздушное пространство Ливана на фоне повышенной напряженности в регионе.

Насралла подчеркнул, что на военные действия со стороны Израиля «Хезболла» готова ответить массированным ударом по приграничным областям.

Позже газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник в Армии обороны Израиля сообщила, что беспилотный летательный аппарат израильских ВВС не был сбит бойцами «Хезболлы» на юге Ливана, а упал из-за технической неисправности.