Сеул, , 08:19 — REGNUM Из-за обрушившегося на Южную Корею тайфуна «Линлин» погибли три человека, еще около 2 человек получили травмы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам.

По их словам, в городе Инчхоне на 38-летнего мужчину упало ограждение университетской больницы Inha University Hospital, 75-летнюю женщину в городе Порён провинции Чунчхон-Намдо сбило с ног сильными порывами ветра.

Тайфун нанес ущерб 14 468 га сельскохозяйственных земель, повреждены 25 культурно-исторических объектов, 108 школьных сооружений, 161 646 домов временно остались без электричества. Также были отменены 232 авиарейса в 13 аэропортах, был закрыт ряд дорог.

Также из-за сильного ветра перевернулись около 35 судов.