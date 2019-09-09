Манила, , 08:15 — REGNUM Лабораторные анализы подтвердили, что гибель поголовья свиней в семи фермерских хозяйствах в сельской местности недалеко от Манилы (Филиппины), вызвана высокозаразной вирусной инфекцией — африканской чумой свиней (АЧС). Об этом 9 сентября заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства страны Уильям Дар, передает агентство Associated Press.

Дар заявил, что 16 из 20 образцов крови, отправленных в британскую лабораторию, дали положительный результат на африканскую чуму, но необходимы дальнейшие исследования для установления вирулентности вируса.

Более 7000 туш свиней было утилизировано из опасений распространения опасной вирусной инфекции. С целью недопущения дальнейшего распространения инфекции будет создан специальный межведомственный орган, сказал Дар.