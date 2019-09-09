Пхеньян, , 07:56 — REGNUM Поступили первые данные о последствиях двух тайфунов, обрушившихся на Северную Корею и Японию. Не обошлось без человеческих жертв.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о пятерых погибших и троих госпитализированных в КНДР в связи полученными травмами после нашествия 7 сентября тайфуна «Линлин». Кроме того, в результате катаклизма оказались подтопленными и частично или полностью разрушенными 210 домов и 15 административных зданий.

СМИ Японии сообщают об одном погибшем и 36 пострадавших от тайфуна «Факсай», который пришел в ночь на 9 сентября. Известно также о том, что авиакомпании в стране были вынуждены отметить 163 рейса из-за стихии, а 870 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Напоминаем, что тайфун «Линлин» после Северной Кореи направился в сторону Хабаровского края. Но там он уже ослаб и принес в регион сильный ветер и обильные осадки.