Сеул, , 07:47 — REGNUM Грузовое судно Golden Ray, принадлежащее южнокорейской компании Hyundai Glovis, перевернулось в американском штате Джорджия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что на борту находились 24 члена экипажа (10 корейцев, 13 филиппинцев и один американец).

По данным компании и зарубежных СМИ, грузовое судно покинуло порт Брунсуик штат Джорджия в 1:40 (по местному времени), однако около 2:00 судно перевернулось.

Известно, что судно перевернулось в 1,6 км от порта, где глубина моря составила всего 11 метров.

По данным Vessel Finder, грузовое судно, на котором находилось около четырех тысяч автомобилей, следовало в Балтимор под флагом Маршалловых островов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с судна, на котором начался пожар, было эвакуировано 20 человек, оставшиеся четыре гражданина Южной Кореи оказались заблокированы в машинном отделении.

Известно, что генеральное консульство Южной Кореи в Атланте и компания Hyundai Glovis направили на место происшествия своих представителей.

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