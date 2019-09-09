Красноярск, , 06:14 — REGNUM В Красноярском крае на утро 9 сентября зарегистрирован один лесной пожар на площади 12 тыс. га — в зоне контроля в Эвенкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, добавив, что в авиационной и наземной зонах действующих лесных пожаров нет.

За прошедшие выходные (7−8 сентября) в регионе потушили шесть лесных пожаров на площади более 76 тыс. га. В тушении принимали участие более 80 человек, четыре единицы техники, работали более 10 воздушных судов.

Как же сообщало ИА REGNUM, на утро 6 сентября в Красноярском крае было зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 86 тыс. га.

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