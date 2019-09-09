Чэнду, Китай, , 05:33 — REGNUM Власти Китая направили более 100 представителей вооруженной полиции в город Нэйцзян провинции Сычуань для проведения поисково-спасательных работ после землетрясения магнитудой 5,4 сообщает агентство Синьхуа.

Группа из более чем 20 представителей вооруженной полиции прибыла в городок Лунхуэй уезда Вэйюань спустя примерно час после землетрясения для проведения поисково-спасательных операций, в то время как остальные обеспечивали контроль за угрозами, патрулирование и обеспечение безопасности в Нэйзцяне.

Землетрясение произошло в уезде Вэйюань города Нэйцзян около 6:42 по местному времени 8 сентября. Разрушения получили тысячи домов, 1 человек погиб и 63, по последним данным, получили ранения. Буквально недавно в пострадавшие районы начало возвращаться электроснабжение.

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