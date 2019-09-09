Токио, , 05:22 — REGNUM Из-за тайфуна «Факсай» пострадали 20 человек, проживающих в японских префектурах Канагава, Сидзуока, Тиба, сообщает 9 сентября Kyodo.

В результате тайфуна на этих территориях, а также в японской столице, повалило деревья, обрушило каменные заграждения на набережных.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за «Факсая» в Японии отменено порядка 200 авиарейсов. Жителей Канагавы и Сидзуоки предупредили, что им, возможно, придётся эвакуироваться.

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