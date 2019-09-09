Чэнду, Китай, , 05:15 — REGNUM Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань увеличилось до 63 человек, один человек погиб, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло в уезде Вэйюань города Нэйцзян в 6:42 по местному времени 8 сентября. Всего пострадало 63 деревни, сообщили в бюро общественной безопасности Нэйцзяна.

Количество местных жителей, затронутых катастрофой, достигло 10 883 человек, 2417 были переселены в безопасное место. Всего 132 дома было разрушено толчками, 161 дом серьезно пострадал и 4880 получили легкие повреждения.

Более 100 сотрудников вооружённой полиции были направлены на место для борьбы с последствиями толчков и проведения поисково-спасательной операции. Эпицентр находился на глубине 10 км по координатам 29,55 градусов северной широты и 104,79 градусов восточной долготы.

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