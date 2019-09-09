Фройденберг, , 04:32 — REGNUM Как минимум 14 жителей города Фройденберг (Северный Рейн — Вестфалия, Германия) пострадали при взрыве на народном празднике, сообщает FOCUS Online.

Инцидент произошёл 8 сентября. Взрыв прогремел на празднике, который проходил под открытым небом. Предположительно, взрыв мог произойти из-за воды, попавшей в жаровню, поскольку на момент ЧП шёл дождь.

Уточняется, что из 14 пострадавших шестеро госпитализированы в очень тяжёлом состоянии. Начато уголовное расследование.