Сеул, 9 сентября 2019, 03:36 — REGNUM Четверо граждан Южной Кореи оказались заблокированы на грузовом судне Golden Ray, перевернувшемся в американском штате Джорджия, сообщает 9 сентября Yonhap.
По данным южнокорейского МИД, они находятся в машинном отделении. Golden Ray является собственностью крупной южнокорейской компании Hyundai Glovis Co. Ltd.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Golden Ray 8 сентября перевернулся у берегов Джорджии. На судне находились 24 человека, 20 из которых эвакуировали.
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