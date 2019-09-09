Токио, , 03:01 — REGNUM Не менее десяти человек в Японии пострадали из-за тайфуна «Факсай», сообщает 9 сентября Kyodo.

Пострадавшие — жители восточных и центральных регионов страны восходящего солнца.

В настоящее время «Факсай» находится в японской префектуре Ибараки. Порывы ветра достигают 60 м/с. Тайфун смещается в сторону Тихого океана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в японской префектуре Тиба из-за «Факсая» электроснабжения лишились 900 тысяч домов. Отменены сотни авиарейсов.

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