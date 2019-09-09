Тиба, Япония, , 02:55 — REGNUM Порядка 900 тысяч домов в префектуре Тиба (Япония) остались без электроснабжения, сообщает 9 сентября Kyodo.

Причиной ЧП стал тайфун «Факсай». В пострадавших районах ведутся восстановительные работы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии из-за «Факсая» отменили порядка двухсот внутренних авиарейсов. Жителей префектур Канагава и Сидзуока предупредили о возможной эвакуации.

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