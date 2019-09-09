Москва, , 02:22 — REGNUM Информация о том, что в «Шереметьево» произошло возгорание самолёта, не соответствует действительности, сообщили в авиакомпании «Россия», передаёт «Звезда».

Комментируя сообщения о том, что в московском аэропорту загорелся самолёт, представитель перевозчика пояснил: при запуске второго двигателя произошёл выброс продуктов сгорания топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ распространили информацию о возгорании двигателя у самолёта в «Шереметьево». Московская транспортная прокуратура начала проверку этих данных.

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