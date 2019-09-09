Атланта, США, , 02:12 — REGNUM Четыре члена экипажа грузового судна, перевернувшегося у побережья штата Джорджия (США), пропали без вести, сообщает американская береговая охрана.

Уточняется, что всего на судне Golden Ray было 24 человека и 20 из них эвакуированы. Сейчас идут поиски пропавших.

Напомним, вечером 8 сентября Golden Ray, который шёл в штат Мэриленд, перевернулся у берегов Джорджии. После опрокидывания на судне начался пожар.

Golden Ray перевозил автомобили и шёл под флагом Маршалловых Островов.

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