Кабул, , 23:13 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали сотрудников сил правопорядка в уезде Ширин Тегаб на северо-западе Афганистана. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил представитель местной полиции Абделькерим Юриш.

Афганские силовики U.S. Army

По его словам, инцидент произошел 8 сентября в северо-западной провинции Фарьяб.

Юриш отметил, что в ходе боя были убиты более 20 боевиков, еще около 19 получили ранения. Потери со стороны силовиков — двое погибших, четверо ранены.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября официальные лица провинции Фарах сообщали, что между Национальными силами безопасности и обороны и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) происходят тяжелые столкновения на территории этого региона.

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