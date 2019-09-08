Иглинский район, , 20:35 — REGNUM В Башкирии в ходе выборов эвакуировали избирательный участок в селе Турбаслы Иглинского района, который расположен в Доме культуры. По предварительной информации, один из избирателей нажал случайно или преднамеренно кнопку оповещения о возгорании.

Все присутствующие на участке граждане были эвакуированы.

«Неизвестным лицом произведено нажатие на кнопку ручного пожарного извещателя, в помещении сработало речевое оповещение», — цитирует представителя регионального управления МЧС «Башинформ».

По его словам, горения на территории участка не обнаружили, работа продолжилась в штатном режиме. В настоящее время на месте инцидента дознаватель МЧС проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Башкирии в единый день голосования работали более 3,4 тыс. избирательных участков. Жители республики выбирали не только главу региона, но и более 7,3 тыс. депутатов местных советов. Работа избирательных участков продолжалась с 7:00 до 21:00 по местному времени.