Львов, Украина, , 19:52 — REGNUM На Украине из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) утилизировали почти 73 тыс. туш. Об этом сообщает портал «Украинские Новости» со ссылкой на украинскую Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло на предприятии «Галичина-Запад» во Львовской области.

«Все обустроено 9 котлованов для утилизации свиней, — отмечают журналисты портала. — Заложено и утилизировано 72 569 тушь».

5 августа 2019 г. Россельхознадзор со ссылкой на Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) сообщил, что всего в мире по итогам июля выявили 985 очагов опасных болезней животных.

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