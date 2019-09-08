Минск, , 15:46 — REGNUM Троих рабочих засыпало грунтом при проведении земляных работ в Белоруссии. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Минского областного управления МЧС республики.

ЧП случилось 7 сентября в районе улицы Городская в городе Молодечно Минской области. Сообщение о трёх засыпанных грунтом мужчинах поступило спасателям в 20:03 мск.

После извлечения пострадавших и проведения реанимационных мероприятий медики подъехавшей бригады скорой помощи констатировали смерть двоих мужчин, третий пострадавший был госпитализирован. Информация о его состоянии не сообщается.

По предварительным данным, обрушение грунта произошло в траншее глубиной около двух метров и шириной полтора метра при проведении земляных работ по устройству ливневой канализации. До прибытия спасателей очевидцы пытались самостоятельно помочь рабочим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несчастном случае, который произошёл с рабочим в Москве. Во время работ по замене труб канализации на мужчину упала бетонная плита. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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