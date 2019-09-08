Москва, , 15:42 — REGNUM Енота, забравшегося в кондиционер, спасли добровольцы отряда «СпасРезерв» на юге Москвы. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

О забравшемся в кондиционер животном сообщили прохожие. Инцидент произошёл на улице Амурской, где енот спрятался за внешним блоком кондиционера на окне первого этажа жилого дома.

Спасатели, выехавшие по заявке на место происшествия, попытались накинуть на зверя специальную петлю, но енот каждый раз снимал её своими лапами. В конце концов животное удалось отвлечь резиновой палкой и закрепить на его теле петлю.

Пойманного енота поместили в переноску и передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Животное в результате происшествия не пострадало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заполонивших пригород канадского города Оттавы енотах в состоянии, похожем на сильное алкогольное опьянение.

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