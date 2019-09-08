Галифакс, Канада, 8 сентября 2019, 14:44 — REGNUM В канадском городе Галифакс башенный крат рухнул на жилой дом, соответствующее видео было размещено 8 сентября в социальной сети Twitter телеканала CBS.
Сильные порывы ветра были вызваны ураганом «Дориан», обрушившимся на город. Пока неизвестно есть ли пострадавшие в результате инцидента.
Напомним, в результате действия стихии на некоторое время без света в Галифаксе осталось порядка 380 тыс. человек, местные чиновники уточняют, что ураган не привел к серьезным последствиям.
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