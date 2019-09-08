Токио, , 15:42 — REGNUM Как минимум два миллиона жителей японских префектур Сидзуока и Канагава получили рекомендацию быть готовыми к срочной эвакуации из-за тайфуна «Факсай», приближающегося к берегам Японии. Об этом 8 сентября сообщает телеканал NHK.

Эвакуация будет проводиться в случае возникновения угрозы разлива рек и водоёмов, а также при угрозе оползней. В настоящее время в эвакуационных центрах в префектуре Канагава уже размещены 3,7 тысяч жителей.

Из-за тайфуна в Японии отменены около 200 внутренних авиарейсов, прекращено движение всех скоростных экспрессов «синкансэн» между Токио и Осакой, а также поездов, чей маршрут пролегает по побережью Тихого океана.

Национальное метеорологическое бюро Японии прогнозирует, что ураган «Факсай» ударит по побережью Японии вечером 8 сентября. Тайфун приблизится к центральной префектуре Сидзуока, а затем продолжит движение на северо-восток Японии, в сторону Токио.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене более 100 авиарейсов в Японии из-за приближения тропического шторма «Факсай».

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