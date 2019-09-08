Дудинка, Красноярский край, , 14:28 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка в связи с обнаружением обгоревшего вертолёта Ми-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 сентября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Обгоревшие части вертолёта с останками нескольких человек нашли в 25 км в юго-западном направлении от города Дудинка (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район).

Предположительно, вертолёт Ми-2 вылетел вечером 11 августа с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО. Воздушное судно летело в Дудинку.

При этом, по данным ведомства, не проводилась оценка лётной годности, не составлялся план полёта, не было получено лётное задание в службах авиационной навигации, не были уведомлены службы организации воздушного движения.

До Дудинки вертолёт, на борту которого находились три человека, не долетел. Следственная группа осмотрела место происшествия.

Напомним, по факту исчезновения вертолёта Сургутский следственный отдел на транспорте Уральского СУ на транспорте СКР возбудил уголовное дело.

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