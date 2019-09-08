Красногорск, , 13:34 — REGNUM 14 человек задержала служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию «Роскосмос») в посёлке Власиха Московской области. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В заявлении сказано, что силами службы безопасности и охраны Госкорпорации «Роскосмос» были задержаны сначала два человека, потом ещё 12. Все задержанные были переданы правоохранительным органам.

Незадолго до этого, 7 сентября были задержаны три нарушителя, которые хотели проникнуть на территорию режимного объекта для фотографирования на крыше и дальнейшего размещения снимков в сети интернет.

Нарушители были переданы в руки следователей. В ходе разбирательств было установлено, что в ночь на 8 сентября готовится проникновение на охраняемую территорию группы злоумышленников с целью совершить вандальные действия по отношению к оборудованию. В связи с полученной информацией охрана режимного объекта была усилена.

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