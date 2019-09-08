Хабаровск, , 12:32 — REGNUM В Хабаровском крае близится к финалу единый день голосования и множатся скандалы, связанные с выборами. Жители края в соцсетях активно обсуждают снятую на видео и выложенную в сеть «карусель», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На видео видно, как неизвестный выносит из помещения для голосования незаполненные бюллетени и отдаёт их человеку, сидящему в автомобиле. Наблюдатели и СМИ сообщают о других аналогичных прецедентах в течение дня. Наблюдатели на одном из участков поймали человека, который выносил из помещения пустые бюллетени, только после обещания вызвать полицию он вернулся на участок и применил бюллетени по назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября проходит сразу 40 избирательных кампаний.