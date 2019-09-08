Североуральск, Свердловская область, , 12:03 — REGNUM В Свердловской области на автодороге между Североуральском и посёлком Крутой Лог произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы. По предварительным данным 36-летний водитель «Ауди» сбил мужчину, который двигался вдоль дороги навстречу машине. Пешеход погиб на месте от полученных травм.

Отметим, что сотрудники дорожной полиции установили запах алкоголя от водителя, но от медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Первоуральске в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 13-летний мальчик. Его сбила машина, когда он переезжал на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу.

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