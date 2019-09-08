Хабаровск, , 12:05 — REGNUM Наблюдатели Хабаровского края пожаловались в Общественную палату РФ на то, что Карта нарушений «Голоса» не принимает жалобы, если они касаются нарушений кандидатов от ЛДПР или админресурса губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по контролю за выборами Максим Григорьев в своем Твиттер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Григорьев выразил недоумение по этому поводу:

«Интересная связь», — написал общественник.

https://twitter.com/grigorievms/status/1170612555619983360

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября в Хабаровском крае проходят сразу 40 избирательных кампаний.