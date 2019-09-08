Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:49 — REGNUM Село Бельго уходит под воду в Комсомольском районе Хабаровского края в день выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://www.instagram.com/p/B2IRzK6lRnI/

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Жители выкладывают в инстаграм пугающие видеокадры с затопленными домами, сообщают, что затопило не только дома, но и школу, и администрацию.

Также люди пишут, что новые дома после наводнения 2013 года перенесли на высокое место, но перенесён не весь посёлок, а лишь часть. Село Бельго также известно тем, что через год после наводнения 2013 года они обратились в ходе «прямой линии» к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить им дорогу, уничтоженную наводнением.

Как сообщало ИА REGNUM, в комсомольском районе и Комсомольске-на-Амуре на день голосования 8 сентября пришёлся пик паводка, уровень амура рванул за отметку 8 метров, город и его окрестности залиты водой.