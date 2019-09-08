Москва, , 11:49 — REGNUM Пенсионерку, подозреваемую в поджоге квартиры, задержали сотрудники полиции в городе Москве. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Пожар произошёл 6 сентября в пятиэтажном жилом доме на Каширском шоссе, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Загорелась квартира на четвёртом этаже, в которой находились два человека. В результате пожара люди в квартире погибли.

Сотрудники полиции по подозрению в поджоге квартиры задержали женщину 1958 года рождения. По предварительным данным, женщина, находясь 6 сентября в квартире дома на Каширском шоссе, распивала со своими знакомыми спиртные напитки. В ходе застолья возник конфликт и пенсионерка, дождавшись, пока её друзья уснут, подожгла одеяла в двух комнатах, после чего скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или нескольких лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в квартире жилого дома на Каширском шоссе в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Загорелась квартира на юге Москвы, погибли два человека