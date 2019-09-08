Кызыл, 8 сентября 2019, 11:26 — REGNUM В Туве появились подробности предполагаемого нападения на автобус с наблюдателями и журналистами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, о сложившейся ситуации главе республики доложил исполняющий обязанности министра внутренних дел Март-Оол Тарначы после личного выезда на место происшествия.
«Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3−4 всадника, 5−6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса», — отметил он.
По его словам, нет заявлений о жалобах и увечьях людей, находившихся в автобусе, а также о материальном ущербе. При этом сами пассажиры не входят в список зарегистрированных наблюдателей избирком.
Тем не менее, глава Тувы Шолбан Кара-оол попросил руководителей силовых ведомств взять ситуацию в республике на особый контроль и предотвращать возможные провокации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сообщения об обстреле автобуса с журналистами на севере Тувы. Добавим, что в настоящий момент на территории республики проходят выборы в региональный парламент.
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