Кызыл, , 11:26 — REGNUM В Туве появились подробности предполагаемого нападения на автобус с наблюдателями и журналистами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, о сложившейся ситуации главе республики доложил исполняющий обязанности министра внутренних дел Март-Оол Тарначы после личного выезда на место происшествия.

По словам министра внутренних дел Тувы, на автобусе нет следов от пуль. Только проколоты колёса Сайт правительства Тувы gov.tuva.ru

«Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3−4 всадника, 5−6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса», — отметил он.

По его словам, нет заявлений о жалобах и увечьях людей, находившихся в автобусе, а также о материальном ущербе. При этом сами пассажиры не входят в список зарегистрированных наблюдателей избирком.

Тем не менее, глава Тувы Шолбан Кара-оол попросил руководителей силовых ведомств взять ситуацию в республике на особый контроль и предотвращать возможные провокации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сообщения об обстреле автобуса с журналистами на севере Тувы. Добавим, что в настоящий момент на территории республики проходят выборы в региональный парламент.

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