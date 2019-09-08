Чэнду, Китай, , 11:13 — REGNUM До 53 человек возросло количество пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Китая. Об этом 8 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно полученным данным, 14 пострадавших уже покинули медучреждение, получив необходимую помощь от врачей. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое, жизни остальных вне опасности. Среди погибших числится один человек.

В операции по ликвидации последствий землетрясения принимают участие 4,8 тысяч человек. Эвакуированы 823 жителя из опасных районов. В результате подземного толчка были разрушены 86 жилых зданий, серьёзные повреждения получили 194 здания.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 06:42 по местному времени (01:42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян в 140 км к югу от города Чэнду. К настоящему времени в зоне удара подземной стихии было зафиксировано 15 афтершоков магнитудой более 2.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и 29 пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Китая.

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