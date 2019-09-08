Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону не смог взлететь самолёт Sukhoi Superjet 100. Об инциденте в воздушной гавани «Платов» сообщила российскаяпевица Светлана Колтунова (выступает под псевдонимом Света).

«Всегда, выбирая авиакомпанию для перелета, мы летаем исключительно с «Аэрофлотом». За редким исключением, если Аэрофлот не летает в тот или иной город. Сейчас, вылетая из Ростова-на-Дону, случился неприятный инцидент. Уже на взлёте самолёт резко затормозил и вернулся в аэропорт «Платов». Как сообщили пассажирам: по техническим причинам. Рейс выполнял Sukhoi Superjet», — уточнила автор песен и композитор в своём микроблоге в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B2HLjM2Bk69/

Певица позже написала, что продолжила путешествие, выбрав другую авиакомпанию.

Тем временем, согласно информации, размещённой на онлайн-табло «Платова», было указано, что рейс отменен.