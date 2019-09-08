Первоуральск, Свердловская область, , 10:54 — REGNUM В Первоуральске в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 13-летний велосипедист. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло в 20:16 по местному времени 7 сентября. По предварительным данным, 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Чери» двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбила подростка, который на велосипеде пересекал дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ребёнок был госпитализирован с травмами головы.

Со слов женщины, она не снижая скорости, двигалась на жёлтый сигнал, намереваясь успеть проскочить перекрёсток.

Напомним, что 6 сентября в дорожно-транспортное происшествие попал 10-летний ребёнок, который решил на машине родителей доехать до школы. Столкновение с другим автомобилем произошло уже в тот момент, когда третьеклассник выезжал с парковки. В результате ДТП никто не пострадал.

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