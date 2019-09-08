Токио, , 10:41 — REGNUM По меньшей мере 103 внутренних авиарейса были отменены японскими авиакомпаниями из-за приближения к побережью Японии тайфуна «Факсай». Об этом 8 сентября сообщает телеканал NHK.

Отмена авиарейсов коснулась, в основном, центральных и восточных регионов страны, включая столицу Японии город Токио.

Также сообщается об отмене 50 вечерних поездов на маршрутах между Токио и Осакой и на маршрутах, проходящих вдоль побережья Тихого океана.

По прогнозам национального метеорологического бюро, тайфун «Факсай» приблизится к вечеру 8 сентября к центральной японской префектуре Сидзуока и продолжит своё продвижение на северо-восток страны, в сторону Токио. Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет около 140 км/час. В регионах, которые окажутся во власти стихии, ожидается выпадение до 300 мм осадков за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке движения скоростных поездов между Токио и Осакой из-за приближения к японскому побережью тайфуна «Факсай»

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