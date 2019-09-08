Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, ДТП произошло около 00:35 мск 8 сентября на автодороге Павловск — Косые Мосты в Тосненском районе Ленинградской области. Женщина-водитель 1973 года рождения, управляя легковым автомобилем Honda, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем BMW.

В результате аварии скончались на месте водитель и двое пассажиров BMW. Женщина, управлявшая автомобилем Honda, получила тяжёлые травмы и была госпитализированы.

Начато расследование причин и обстоятельств аварии, приведшей к гибели трёх человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей во Владивостоке.

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