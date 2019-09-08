Москва, , 09:29 — REGNUM Возгорание произошло в бассейне Училища олимпийского резерва на западе Москвы. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар произошёл в здании бассейна Училища олимпийского резерва на улице Малая Филевская, на западе Москвы. Наблюдается чёрный густой дым, который идёт из ворот здания.

К месту ЧП направлены более десяти пожарных расчётов. Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 10 кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации более 80 человек из здания центральной районной больницы в городе Луховицы Московской области из-за задымления, вызванного коротким замыканием.

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