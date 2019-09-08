Южно-Сахалинск, , 09:18 — REGNUM В Южно-Сахалинске в день голосования в нескольких кварталах погас свет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Энергетики работают над устранением аварии. Все избирательные участки, оснащенные электронными комплексами обработки бюллетеней (КОИБ), подключены к резервным источникам питания.

Электроснабжение удалось оперативно восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в единый день голосования на Сахалине выбирают губернатора и муниципальных депутатов.