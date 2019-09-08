Омск, , 08:46 — REGNUM В Омске 7 сентября в 20:35 по местному времени было нарушено электроснабжение на трёх подстанциях, от которых запитаны потребители Кировского округа, в том числе Омский аэропорт.

Омск Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Как сообщили ИА REGNUM в «Россети Сибирь», причина произошедшего — прямое попадание молнии в провода двухцепной воздушной линии.

Аэропорт на время проведения восстановительных работ организовал электроснабжение от собственных резервных источников и резервной воздушной линии. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Устраняли технологические нарушения семь бригад. Потребителей переподключили к резервным линиям.

8 сентября «Россети Сибирь» сообщили, что электроснабжение потребителей омского Левобережья восстановлено и осуществляется по основной схеме.