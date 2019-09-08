Владивосток, , 08:39 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей во Владивостоке. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

ДТП произошло в ночь на 8 сентября на Партизанском проспекте города Владивостока. По предварительным данным, автомобиль Toyota Prius чёрного цвета под управлением 23-летнего водителя допустил выезд на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с белым Toyota Prius под управлением мужчины 42 лет.

В результате ДТП пострадали водители обеих автомобилей и четыре пассажира белого Toyota Prius, двигавшегося по своей полосе. Пассажиры, двое мужчин и двое женщин в возрасте от 35 до 41 года и оба водителя были экстренно госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Позднее водитель автомобиля, двигавшегося по своей полосе, был отпущен на амбулаторное лечение.

Отмечается, что оба водителя с начала года не единожды привлекались к административной ответственности. В результате медицинского освидетельствования алкогольного опьянения ни у кого из участников аварии не выявлено.

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