Деревня Каменка, Красноярский край, , 08:14 — REGNUM Глава Ачинского района Красноярского края Евгений Розанчугов прокомментировал ситуацию в деревне Каменка. 7 сентября в соцсетях появилась информация о якобы вновь прогремевших там взрывах и эвакуации.

Как сообщили ИА REGNUM в районной администрации, по словам главы, на территории воинской части рядом с Каменкой продолжаются плановые работы по уничтожению оставшихся боезапасов, ситуация контролируется. Уничтожение взрывоопасных веществ идёт в штатном режиме, оснований для паники нет.

При этом уточняется, что официально эвакуация не объявлялась. Но некоторые люди, судя по всему, пожелали покинуть населённый пункт.

«Тем, кто пожелал покинуть Каменку, районная администрация предоставила три автобуса. Все доставлены в Малиновский пункт временного размещения», — говорится в сообщении администрации Ачинского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2019 года под Ачинском произошёл пожар на складе боеприпасов в воинской части. Прогремели взрывы. Погиб один человек, 15 пострадали. Вторая волна взрывов произошла 9 августа, за медпомощью обратились ещё 25 человек.

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