Кызыл, , 06:03 — REGNUM На месте предполагаемого обстрела автобуса с журналистами на севере Тувы работает полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Пострадавших нет. Группа, которая туда выехала, ещё не вернулась. Будут искать гильзы», — цитирует сотрудника пресс-служба ТАСС.

При этом уточняется, что при ночном осмотре автобуса пулевых отверстий не обнаружено.

Об инциденте на границе Красноярского края и Тувы на своей странице в «Фейсбуке» 7 сентября написал депутат Госдумы Сергей Натаров.

«Несколько часов назад на границе между Красноярским краем и Республикой Тыва был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направляются для работы на выборах в Верховный Хурал Республики Тыва», — подчеркнул парламентарий.

Он заявил, что были «начаты следственные действия» и поиски устроивших обстрел.

Между тем местные СМИ сообщили, что люди в масках на лошадях прострелили автобусу колёса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Туве сегодня 8 сентября проходят выборы представителей в 61 представительный орган, в том числе в региональный парламент — Верховный хурал. На 32 депутатских мандата в Верховный хурал претендует 271 кандидат.

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