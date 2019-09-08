Южно-Сахалинск, , 05:51 — REGNUM В социальных сетях и телеграм-каналах сообщают о странных пожарных тревогах на участках для голосования на Сахалине 8 сентября. Тревога объявляется, всех эвакуируют, урны остаются в зале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Граждане в телеграм-каналах и мессенджерах сообщают о том, что в Долинске и Невельске были объявлены пожарные тревоги, урны оставались в помещении. Люди высказывают предположения, что таким образом могли быть организованы вбросы заранее заготовленных бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на Сахалине выбирают губернатора, муниципальных депутатов.