Чэнду, Китай, , 05:48 — REGNUM Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань (Китай) достигло 28, пишет 8 сентября «Хуаньцю шибао».

Уточняется, что в Сычуане из-за подземных толчков обрушились здания. На место ЧП выехали спасатели. Число пострадавших может увеличиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,4 произошло 01:42 мск 8 сентября в 141 км от Чэнду — административного центра Сычуаня. Землетрясение чувствовалось в нескольких городских округах.

Отметим, что за год в Сычуане зафиксировано не менее 132 землетрясений магнитудой 3,0 и больше. В июне в этой провинции произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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