Берлин, , 05:09 — REGNUM Гражданин России находится среди пострадавших при пожаре 6 сентября на борту судна «Келли» в Германии, сообщили в российском посольстве в ФРГ.

«Одним из потерпевших является российский гражданин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все пострадавшие доставлены в Гамбург. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в машинном отделении грузового судна с российско-украинским экипажем, которое шло по реке Эльбе, вспыхнул 6 сентября. В результате ЧП один человек погиб и двое пострадали.

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