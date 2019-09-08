Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:37 — REGNUM Избиратели Комсомольска-на-Амуре 8 сентября не идут, не едут, а плывут голосовать по затопленным улицам. Уровень Амура у города перевалил за отметку 8 метров — 820 см., по данным МЧС. Некоторые граждане передвигаются по городу до избирательных участков на лодках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях горожане шутят, что второй раз вынуждены плыть на выборы, впервые такой опыт они приобрели в 2013 год, во время страшного наводнения. Больше всего горожане переживают о том, что вода крушит дороги, люди пишут, что асфальт смывает почти везде.

https://www.instagram.com/p/B2IUOPRI-c8/

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с паводком, который давно пора назвать наводнением, в Комсомольске-на-Амуре перенесены два избирательных участка. Группировка МЧС в тонущем городе работает круглосуточно, туда стянута мощная техника, в том числе насосная, развернуты ПВР. Подтоплены 212 жилой дом, подвалы 180 многоквартирных домов.