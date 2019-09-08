Южно-Сахалинск, 8 сентября 2019, 04:14 — REGNUM В городе Невельск на Сахалине загорелась школа, внутри которой расположен избирательный участок. Голосование на данном участке прервано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Пожар был оперативно потушен, сейчас специалисты осматривают помещение, в том числе, участок для голосования. Голосование пока не возобновлено.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 8 сентября выбирают губернатора, проходят муниципальные кампании.