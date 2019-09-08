Южно-Сахалинск, , 04:14 — REGNUM В городе Невельск на Сахалине загорелась школа, внутри которой расположен избирательный участок. Голосование на данном участке прервано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожарный извещатель Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Пожар был оперативно потушен, сейчас специалисты осматривают помещение, в том числе, участок для голосования. Голосование пока не возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 8 сентября выбирают губернатора, проходят муниципальные кампании.