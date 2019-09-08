Полис Хрисохус, 8 сентября 2019, 02:14 — REGNUM Проживающая на Кипре трёхлетняя уроженка России утонула в деревне Аргака (округ Пафос, Кипр), сообщает Phileleftheros.
Инцидент произошёл 7 сентября: ребёнка нашли в бассейне в доме, где она проживала. Доставленную в больницу девочку врачи спасти не смогли.
Читайте также: Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции за последнее время произошло два случая гибели детей в бассейне. Обе девочки были туристками из России.
Читайте ранее в этом сюжете: Мать погибшей в Турции девочки: «Как всё произошло, никто не видел»