Полис Хрисохус, , 02:14 — REGNUM Проживающая на Кипре трёхлетняя уроженка России утонула в деревне Аргака (округ Пафос, Кипр), сообщает Phileleftheros.

Инцидент произошёл 7 сентября: ребёнка нашли в бассейне в доме, где она проживала. Доставленную в больницу девочку врачи спасти не смогли.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции за последнее время произошло два случая гибели детей в бассейне. Обе девочки были туристками из России.

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